Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Wohngebiet

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täterschaft versucht, sich Zugang zu einer Doppelhaushälfte in der Ahlestraße zu verschaffen. An diversen Türen waren Spuren von Hebelwerkzeugen zu erkennen. Die Tatzeit war von Freitagabend 23:00 Uhr bis Samstagmorgen 07:00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen in der Ahle- und angrenzenden Straßen wahrgenommen haben, sich bei der Polizei zu melden. Aktenzeichen: 0095131

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