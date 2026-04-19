Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mutwillig beschädigter Pkw

Uder (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 17.04.2026, 13:00 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 11:00 Uhr ereignete sich in der Leinestraße in Uder eine Sachbeschädigung an Pkw. Hierbei zerstach eine bislang unbekannte Person die vier Reifen am Pkw Audi A 3 der 48-jährigen Geschädigten. Weiter wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, möchten sich bitte der der Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361 5743 67 023 melden.

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