Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mutwillig beschädigter Pkw
Uder (ots)
Im Tatzeitraum von Freitag, 17.04.2026, 13:00 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 11:00 Uhr ereignete sich in der Leinestraße in Uder eine Sachbeschädigung an Pkw. Hierbei zerstach eine bislang unbekannte Person die vier Reifen am Pkw Audi A 3 der 48-jährigen Geschädigten. Weiter wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, möchten sich bitte der der Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361 5743 67 023 melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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