Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche im Oldenburger Stadtgebiet

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis gestern Nachmittag, ca. 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Holler Landstraße in Oldenburg. Von dem Gelände entwendeten sie größere Mengen Kupferkabel. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe (596083).

Weiterhin ermittelt die Polizei nach einem Einbruch in der Straße Am Alexanderhaus. Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Mittwochabend, ca. 20:00 Uhr, bis gestern Mittag, ca. 12:25 Uhr, die Fensterscheiben eines Restaurants ein und durchsuchten anschließend die Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet (595611).

Am gestrigen Morgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem geparkten Pkw in der Walther-Diekmann-Straße. Die Täter durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie eine Geldbörse u. a. mit diversen Ausweispapieren und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung (593850).

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-790 4115 zu melden.

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