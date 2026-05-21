Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in Oldenburg - Verursacher flüchtet

Oldenburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es im Bereich der Katharinenstraße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem ein 46-jähriger Oldenburger leicht verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 8:45 Uhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Kleine Straße und bog nach links auf die Katharinenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 46-jährigen Fahrradfahrers aus Oldenburg, der die Katharinenstraße in Richtung Peterstraße befuhr.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 46-Jährige eine Vollbremsung ein und stürzte hierbei. Er erlitt leichte Verletzungen. Zu einer direkten Kollision zwischen den beiden Fahrradfahrern kam es nicht.

Der unbekannte Unfallverursacher hielt nach dem Sturz zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden des Verletzten. Anschließend entfernte er sich jedoch vom Unfallort in Richtung Auguststraße. Der Mann wird als groß und sportlich beschrieben und soll Ende 30 bis Mitte 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug Kleidung in Dunkelgrün und Schwarz und war mit einem sportlichen dunkelgrünen Fahrrad unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (588067)

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