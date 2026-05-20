Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oldenburg (ots)

Heute Morgen, gegen 08:15 Uhr, kam es auf der Wiefelsteder Straße in Höhe des NordWest-Hotel Amsterdam zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Traktor die Wiefelsteder Straße aus Richtung Wiefelstede kommend in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. Zur gleichen Zeit war ein 73-jähriger BMW-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Im Bereich der Unfallstelle hielt sich der Traktorfahrer nach bisherigen Ermittlungen nicht ausreichend weit rechts, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Zumindest am BMW entstand hierdurch ein Schaden.

Der bislang unbekannte Traktorfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Da zur Unfallzeit reger Straßenverkehr herrschte, vermutet die Polizei, dass es Zeugen des Unfalls geben könnte. Bislang liegen keine näheren Angaben zu dem verursachenden Traktor vor. Bekannt ist lediglich, dass kein Anhänger mitgeführt wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der 04403-927115 zu melden. (588407)

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