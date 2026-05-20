PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oldenburg (ots)

Heute Morgen, gegen 08:15 Uhr, kam es auf der Wiefelsteder Straße in Höhe des NordWest-Hotel Amsterdam zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Traktor die Wiefelsteder Straße aus Richtung Wiefelstede kommend in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. Zur gleichen Zeit war ein 73-jähriger BMW-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Im Bereich der Unfallstelle hielt sich der Traktorfahrer nach bisherigen Ermittlungen nicht ausreichend weit rechts, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Zumindest am BMW entstand hierdurch ein Schaden.

Der bislang unbekannte Traktorfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Da zur Unfallzeit reger Straßenverkehr herrschte, vermutet die Polizei, dass es Zeugen des Unfalls geben könnte. Bislang liegen keine näheren Angaben zu dem verursachenden Traktor vor. Bekannt ist lediglich, dass kein Anhänger mitgeführt wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der 04403-927115 zu melden. (588407)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 08:56

    POL-OL: Zwei Autoaufbrüche in Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tag kam es in der Straße Am Schloßgarten in Oldenburg zu zwei Autoaufbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes ein. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine Mappe entwendet. Zur gleichen Tatzeit geriet ein Nissan in derselben Straße ins Visier der Täter. Auch hier wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren