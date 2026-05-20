Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Autoaufbrüche in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es in der Straße Am Schloßgarten in Oldenburg zu zwei Autoaufbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes ein. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine Mappe entwendet.

Zur gleichen Tatzeit geriet ein Nissan in derselben Straße ins Visier der Täter. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Unbekannten entwendeten ein Tablet aus dem Wagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (587146)

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