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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn - Fahrer mutmaßlich unter Einfluss berauschender Mittel

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es auf der Wiefelsteder Straße in der Gemeinde Bad Zwischenahn zu einem schweren Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Unfallverursacher stand dabei vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Gegen 0:20 Uhr meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei. Sie hatte einen lauten Knall gehört und anschließend einen Audi in einem Graben festgestellt, der erhebliche Unfallschäden aufwies. Polizei und Rettungsdienst wurden daraufhin zur Unfallstelle entsandt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland mit seinem Audi die Wiefelsteder Straße in Richtung Aschhausen. Innerhalb der Ortschaft kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach anschließend einen Zaun, überfuhr einen Baum und kam schließlich erheblich beschädigt zum Stillstand.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Hinweise darauf fest, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Der Fahrer wurde zudem zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt. (587232)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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