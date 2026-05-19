Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Wohnung im Langenweg in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Langenweg eingebrochen und haben Gutscheinkarten entwendet.

Im Zeitraum von Montagvormittag, 08:00 Uhr, bis Montagnachmittag, 16:30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entkamen die Täter mit Gutscheinkarten als Beute.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (581142)

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