Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Diebstahl von Gartengeräten in Rostrup - Drei Männer angetroffen

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Kampweg in Rostrup. Anlass war die Meldung über einen möglichen Einbruch in eine dort ansässige Firma.

Mehrere Streifenwagen wurden umgehend zum Einsatzort entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten die Beamten auf dem Firmengelände einen geparkten Opel, ein geöffnetes Tor sowie mehrere Gartengeräte fest, die augenscheinlich bereits zum Abtransport bereitgestellt worden waren. Hierbei handelte es sich unter anderem um Rasenmäher.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei Männer im Alter von 33, 35 und 37 Jahren im Nahbereich angetroffen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Verdacht im Raum, dass die drei Tatverdächtigen versucht haben, die bereitgestellten Gartengeräte zu entwenden.

Das Trio wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie im Laufe des heutigen Tages wieder entlassen. (577027)

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