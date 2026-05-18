Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Discounter am Posthalterweg

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Discounter am Posthalterweg in Oldenburg eingebrochen und haben Bargeld aus einem Tresor gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. Im Bürobereich wurde anschließend ein Tresor geöffnet. Die Täter entwendeten daraus Bargeld und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der 0441-7904115 entgegen. (578134)

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