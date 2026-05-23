Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Westerstede+++

Oldenburg (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Westerstede

Am 23.05.2026 ist es gegen 09:33 Uhr in der Kuhlenstraße 49/51 in Westerstede auf dem dortigen Parkplatz vor Edeka und Jysk zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand touchierte dabei ein Fahrzeuggespann aus Pkw und Anhänger einen geparkten Pkw Mercedes. Der Mercedes wurde dabei am Heck beschädigt. In diesem Zusammenhang wird nach einem weißen VW Caddy mit Anhänger gesucht. Auf dem Anhänger befand sich ein roter Aufsitzrasenmäher der Marke Kubota. Der Fahrzeugführer oder weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem genannten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488-8330 zu melden. (603752)

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