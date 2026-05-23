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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Leblose Person aufgefunden

Oldenburg (ots)

Die Oldenburger Polizei ermittelt nach dem Auffinden einer leblosen Person in der Haaren in Oldenburg am gestrigen Abend. Die Ermittlungen zur Todesursache sowie zu den genauen Umständen dauern an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Nähere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht gemacht werden. Von weiteren Rückfragen bitten wir zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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