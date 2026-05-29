Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

Korlingen (ots)

Am 29.05.2026, 15:15 Uhr wurde der Polizei Trier ein schwerer Verkehrsunfall auf der K57, Gem. Korlingen gemeldet.

Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass ein PKW mit Anhänger die K57 aus Richtung Korlinger Höhe in Fahrtrichtung Gutweiler befuhr. Ein E-Scooter befuhr linksseitig einen zur K57 gehörigen Seitenstreifen in die gleiche Fahrtrichtung.

Kurz vor dem Einmündungsbereich zur K12 (Abzweigung in Richtung Waldrach) löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger vom PKW. Der Anhänger schleuderte dadurch samt Ladung über die Fahrbahn und erfasste den von ihm linksseitig fahrenden E-Scooter. Der noch jugendliche E-Scooter-Fahrer erlitt hierdurch schwerste Verletzungen und wurde unverzüglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Verkehrsunfallgutachten in Auftrag gegeben.

Die K57 ist seit 15:30 Uhr vollgesperrt. Die Vollsperrung wird bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme aufrechterhalten. Eine Dauer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Durch die Sperrung kann der Busverkehr die Ortslage Korlingen derzeit nur beschränkt anfahren. Für alle weiteren Verkehrsteilnehmer wird eine Umleitung über die L143/Gusterath empfohlen.

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