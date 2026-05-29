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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gartenmöbelbrand greift auf Hausfassade über

Morbach (ots)

Am Donnerstag, dem 28.05.2026, kam es gegen 21:15 Uhr zu einem Brand zweier Gartenstühle, welche auf der Terrasse eines EFHs in Morbach, Kapellenweg, gelagert waren. Das aus bislang unbekannter Ursache entfachte Feuer führte zu Beschädigungen an der danebenliegenden Hausfassade. Das betreffende Haus bleibt weiter bewohnbar. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Morbach sowie die Polizei Morbach. Sachdienliche Hinweise zur Brandursache oder verdächtigen Wahrnehmungen erbittet die PI Morbach unter 06533 9374-0. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KI Idar-Oberstein übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
06533 9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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