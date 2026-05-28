Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstähle aus Fahrzeugen in Idar-Oberstein - Polizei sucht Zeugen

Idar-Oberstein (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 27.05.2026 16:15 Uhr, bis Donnerstag, 28.05.2026 07:00 Uhr, kam es im Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied zum Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Bereich Autenborn- /Hahnenrückstraße Zugang zu insgesamt drei, zum Tatzeitpunkt verschlossenen, Fahrzeugen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden. Hinweise werden unter der bekannten Telefonnummer der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell