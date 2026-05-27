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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht an der Tierklinik Birkenfeld

Birkenfeld Nahe (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:45-16:10Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Tierklinik Birkenfeld, Schönenwaldstraße 14, 55765 Birkenfeld. Demnach wurde ein dort geparkter Ford Tourneo Custom im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss den Unfallort unerkannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-991-34
Telefax: 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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