Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fortschreibung der Presseerstmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall

Morbach/Rorodt (ots)

Bisher konnte das genaue Unfallgeschehen nicht abschließend ermittelt werden. Folgender vermutlicher Unfallhergang: Ein Citroen DS5 und ein Suzuki-Motorrad befuhren in genannter Reihenfolge die B327 aus Morbach kommend in Fahrtrichtung Thalfang. Der Citroen beabsichtigte nach links auf die K116 in Fahrtrichtung Rorodt einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Motorradfahrer auf den Citroen auf. Trotz sofortiger Reanimation der Ersthelfer, erlag der 36-jährige Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Polizei Morbach, das VU-Aufnahmeteam Trier, 1xRTW, Feuerwehr Deuselbach mit 8 Kräften, Kriseninterventionsteam, ADAC Christoph 10 und die Straßenmeisterei Thalfang und Bernkastel-Kues. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der PI Morbach 06533-93740.

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