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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Grabschmuck/Störung der Totenruhe auf dem Friedhof in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Pfingstsonntag, dem 24. Mai 2026, und Mittwoch, dem 27.05.2026, kam es auf dem Friedhof in Birkenfeld zum Diebstahl von Grabschmuck an mehreren Gräbern. Unter anderem wurde eine bronzefarbene Vase und eine Kupferschale entwendet. Der bzw. die bislang unbekannte/n Täter verursachte/n einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per E-Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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