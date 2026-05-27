PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung durch silbernen BMW

Baumholder (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2026, befuhr ein silberner BMW mit Birkenfelder Kreiskennung gegen 15:15 Uhr die L348 von Freisen kommend in Fahrtrichtung Baumholder. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde beobachtet, dass das Fahrzeug mit Schlangenlinien und unsteter Geschwindigkeit geführt wurde. Auf Höhe des Parkplatzes "Schwarzes Wäldchen" an der Einmündung zur L169 geriet der BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte beinahe mit der Schutzplanke am linken Fahrbahnrand. Im weiteren Verlauf der L169 überholte der BMW an einer unübersichtlichen Stelle ein vorausfahrendes Kranfahrzeug trotz Gegenverkehr. Der Fahrer des BMW konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Fahrweise des BMW beobachtet haben oder durch diesen gefährdet worden sind, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/991-0
www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren