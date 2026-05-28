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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rauchentwicklung in Grundschule: Smartphone-Akku entzündet sich in Handtasche - Sieben Kinder und eine Mutter leicht verletzt

Newel/Butzweiler (ots)

Am heutigen Tag kam es während einer Projektwoche in einer Grundschule Butzweiler zu einem Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz, nachdem sich das Mobiltelefon einer Mutter in deren Handtasche selbst entzündet hatte. Die Frau hielt sich zum Unfallzeitpunkt im Klassenzimmer auf, in dem mehrere Klassen gemeinsam unterrichtet wurden. Der entstehende Brand konnte umgehend mit einem Pulverfeuerlöscher bekämpft und erfolgreich gelöscht werden. Durch den Einsatz des Löschmittels kam es im betroffenen Raum jedoch zu einer Freisetzung von Löschpulver. In der Folge atmeten die Mutter sowie mehrere anwesende Schüler das Pulver ein. Insgesamt klagten die Mutter und sieben Schulkinder über Atembeschwerden. Sie wurden umgehend von den alarmierten Rettungskräften vor Ort medizinisch erstversorgt. Glücklicherweise verhinderte das schnelle Eingreifen schlimmere Folgen: Keine der betroffenen Personen musste für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach Abschluss der Lüftungs- und Einsatzmaßnahmen konnte der Schulbetrieb regulär wieder aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570
pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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