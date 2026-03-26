Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: 20-Jähriger verletzt zwei Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dresden

Dresden (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 25. März 2026, kam es am Dresdner Hauptbahnhof zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der zwei Beamte der Bundespolizei verletzt wurden. Gegen 13:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im grenzüberschreitenden Railjet 382 einen 20-jährigen deutsch-russischen Staatsangehörigen. Da der Mann weder Ausweisdokumente noch einen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, sollte er den Zug am Hauptbahnhof Dresden verlassen.

Bereits während der Fahrt zeigte sich der junge Mann äußerst aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten massiv verbal. Beim Versuch, den Beschuldigten aus dem Zug zu führen, eskalierte die Situation vollständig. Der 20-Jährige leistete massiven Widerstand und griff einem Beamten unvermittelt ins Gesicht. Dabei riss er ihm die Brille vom Kopf, welche im Gleisbereich landete und beschädigt wurde. In der Folge setzte sich der Mann durch gezielte Tritte in Richtung der Gesichter der Polizisten sowie durch Beißattacken aktiv zur Wehr.

Erst unter Hinzuziehung von weiteren Einsatzkräften konnte der Angreifer fixiert und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Gerangel wurde zudem eine dienstliche Bodycam beschädigt. Die beiden angegriffenen Bundespolizisten erlitten Verletzungen, die dazu führten, dass sie ihren Dienst vorzeitig beenden mussten und derzeit nicht mehr dienstfähig sind.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Obwohl zunächst eine Vorführung vor den Haftrichter für den heutigen Donnerstag angestrebt wurde, hob die Staatsanwaltschaft Dresden die Festnahme im Tagesverlauf auf und ordnete die Entlassung des Mannes auf freien Fuß an.

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