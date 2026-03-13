Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Festnahme am Hauptbahnhof: Gesuchter Straftäter mit gestohlenem Smartphone gestellt

Dresden (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12. März 2026 ist den Beamten der Bundespolizeiinspektion Dresden ein doppelter Fahndungserfolg gelungen. Gegen 00:30 Uhr kontrollierte eine Streife an der internationalen Bushaltestelle am Dresdner Hauptbahnhof einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.

Die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vorlag. Er war wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er bislang nicht beglichen hatte.

Um die drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 24 Tagen abzuwenden, musste der Mann die offene Geldstrafe in Höhe von 1.000,- Euro bezahlen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen nahmen die Beamten auch das mitgeführte Smartphone des Mannes unter die Lupe. Bei dem Gerät der Marke iPhone handelte es sich um Diebesgut. Der 28-Jährige gab an, das Handy in einem An- und Verkauf für Gebrauchteelektronik erworben zu haben. Die Bundespolizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell