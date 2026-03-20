Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Festnahme nach Diebstahl - Täter führt Messer und Drogen mit sich

Dresden (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026) kam es am Bahnhof Dresden Neustadt zu einer vorläufigen Festnahme eines 28-jährigen Deutschen, nachdem dieser bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt beobachtet worden war.

Nachdem eine Mitarbeiterin des Marktes den Diebstahl bemerkt und die Beamten alarmiert hatte, flüchtete der Verdächtige in Richtung Schlesischer Platz. Dort stellten ihn Einsatzkräfte der Bundespolizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes, der sich verbal aggressiv und nervös zeigte, kam umfangreiches Beweismaterial zum Vorschein: Neben dem entwendeten Parfüm führte der 28-Jährige zwei Küchenmesser sowie drei im Jackenfutter versteckte Rasiermesser mit sich. Zudem entdeckten die Beamten in seiner Geldbörse eine Cliptüte mit einer kristallinen weißen Substanz.

Ein Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Dresden ordnete die vorläufige Festnahme und die die Haftrichtervorführung am Folgetag an. Die Haftrichterin am Amtsgericht Dresden und setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

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