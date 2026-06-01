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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenlaternen beschädigt

Obertrebra (ots)

In Obertrebra, an der Kreuzung zum Bahnhof wurden Samstagabend drei Straßenlaternen durch Unbekannte beschädigt. Die Lampenschirme wurden so beschädigt, dass sie abgenommen werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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