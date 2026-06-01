LPI-J: Straßenlaternen beschädigt

Jena (ots) - Am späten Freitagabend wollten Polizeibeamte im Stadtgebiet von Eisenberg einen Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale und kollidierte letztlich in der Fellerstraße mit einem geparkten VW. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, tauschte der 32-jährige Fahrzeugführer gerade den Platz mit seinem 12-jährigen Sohn. In der weiteren Folge trat der ...

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