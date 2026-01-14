Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Dieb gefasst

Hemer (ots)

Ein 18 Jahre alter Iserlohner machte sich heute früh um 4.30 Uhr an der Tür einer Imbissbude zu schaffen, womöglich wollte er sie aufbrechen. Er wurde dabei jedoch auf einer Videokamera beobachtet, zwei Hemeraner riefen die Polizei und hielten den 18-Jährigen vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (lubo)

