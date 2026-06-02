Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung nach Streit in Elektronikmarkt

Jena (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einem Elektronikmarkt in der Goethestraße in Jena zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 35-jähriger Mann erst mit seiner Familie im Geschäft auf. Aufgrund einer familieninternen Streitigkeit wurde er durch einen Mitarbeiter des Marktes aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück. Als der Mitarbeiter ihn erneut zum Verlassen des Marktes aufforderte, soll der 35-Jährige dem 55-jährigen Mitarbeiter unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Auch der Tatverdächtige wurde im Verlauf des Einsatzes leicht verletzt. Da sich der Mann weiterhin aggressiv verhielt und nicht beruhigen ließ, wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

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