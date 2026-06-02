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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seniorin beim Einkauf bestohlen

Jena (ots)

Eine 80-jährige Frau ist am Montagvormittag in einem Supermarkt in Jena-Lobeda Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Seniorin gegen 11:00 Uhr in einer Filiale eines Einkaufsmarktes in der Ebereschenstraße auf. Während ihres Einkaufs wurde sie von einem unbekannten Mann bedrängt. Kurz darauf bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse. In der roten Ledergeldbörse befanden sich neben Bargeld auch eine Bankkarte, eine Krankenkassenkarte sowie ein Fahrausweis. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Präventionstipp der Polizei: Geldbörsen sollten möglichst körpernah und in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Besonders in Supermärkten und anderen stark frequentierten Bereichen nutzen Taschendiebe häufig kurze Ablenkungsmomente aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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