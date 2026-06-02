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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener Mann in Polizeigewahrsam genommen

Saale-Holzland (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es im Waldkrankenhaus Eisenberg zu einem Polizeieinsatz. Mitarbeiter der Notaufnahme hatten die Polizei verständigt, nachdem ein stark alkoholisierter Patient durch aggressives Verhalten und lautstarkes Herumschreien aufgefallen war. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten den Mann in einem Zustand an, der eine eigenverantwortliche Entscheidung ausschloss. Die medizinische Behandlung war bereits abgeschlossen, dennoch kehrte der Betroffene wiederholt in den Klinikbereich zurück und störte den Betrieb. Da Angehörige nicht erreicht werden konnten und eine Betreuung anderweitig nicht sichergestellt werden konnte, nahmen die Beamten den Mann zum Schutz seiner Person in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Nach Ausnüchterung konnten die weiteren Maßnahmen geprüft werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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