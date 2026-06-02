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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl auf Werkstattgelände

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte Täter haben in Tautenhain mehrere Liter Kraftstoff aus einem abgestellten Lkw entwendet. Der Vorfall wurde am Montag bei der Polizei angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der betroffene Iveco Daily aufgrund eines technischen Defekts seit mehreren Monaten auf einem abgeschlossenen Werkstattgelände in der Straße "Zum Langen Tal". Im Zeitraum zwischen Anfang April und Anfang Juni verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug, brachen den Tankdeckel auf und zapften rund 90 Liter Diesel ab. Neben dem entwendeten Kraftstoff entstand durch die Beschädigung des Tankdeckels zusätzlicher Sachschaden. Da zahlreiche Personen berechtigten Zugang zum Gelände haben und keine Videoaufzeichnungen vorliegen, gestalten sich die Ermittlungen schwierig. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei im Saale-Holzlandkreis entgegen (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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