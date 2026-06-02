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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachbarschaftsstreit endet mit Beleidigung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Weimar, Unterm Ettersberg, gerufen. Anlass war ein lautstarker Streit im Treppenhaus zwischen zwei Bewohnern beziehungsweise Besuchern des Hauses. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Als eine Anwohnerin die Beteiligten aufforderte, sich leiser zu verhalten, wurde sie durch einen der Männer mit beleidigenden Äußerungen bedacht. Die Frau fühlte sich hierdurch in ihrer Ehre verletzt und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte der mutmaßliche Verursacher den Ort bereits verlassen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden Zeugen befragt und eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere strafrechtlich relevante Handlungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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