LPI-J: Autoscheibe eingeschlagen

Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Weimar, Unterm Ettersberg, gerufen. Anlass war ein lautstarker Streit im Treppenhaus zwischen zwei Bewohnern beziehungsweise Besuchern des Hauses. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Als eine Anwohnerin die Beteiligten aufforderte, sich leiser zu verhalten, wurde sie durch einen ...

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