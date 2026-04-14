Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 21-jähriger tödlich verunglückt - K60 für mehrere Stunden voll gesperrt

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Schiffdorf (ots)

Am Abend des 13. April 2026 wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Geestenseth um ca. 23:11 Uhr, gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schiffdorf und Bramel alarmiert.

Ersten Meldungen zufolge, sollte auf der K60 ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen sein, gegen einen Baum geprallt sein und anfangen zu brennen. Der Fahrer sollte in seinem Pkw eingeklemmt sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw nicht in Flammen, eine Rettungswagen-Besatzung und Ersthelfer konnten den Brand bereits mit Feuerlöschern klein halten.

Nach der ersten Erkundung musste jedoch festgestellt werden, dass der 21-jährige Fahrer bereits in seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund der Wucht des Aufpralls, verstorben war. Aufgrund der Besonderheit, dass es sich bei dem Pkw um ein Elektrofahrzeug handelte, wurde umgehend die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet.

In Absprache mit Polizei und Rettungsdienst wurde im weiteren Verlauf eine Öffnung geschaffen, um die Person zu bergen. Da durch den Akku des Elektro-Fahrzeuges immer wieder Rauchentwicklungen entstanden, wurde ein Löschschaumteppich über diesen gelegt, um so den Akku zu kühlen und einen Fahrzeugbrand zu verhindern.

Die Feuerwehr unterstütze die Polizei im weiteren Verlauf bei der Unfallaufnahme mit Beleuchtungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten. Die Kreisstraße 60 (Brameler Straße) war in der Zeit bis 6:30 Uhr, mit Unterbrechungen, voll gesperrt. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr konnten gegen 03:30 Uhr die Einsatzstelle verlassen.

Gegen ca. 4:40 Uhr wurden die Schiffdorfer Kameraden und Kameradinnen erneut zur Unfallstelle auf die K60 alarmiert. Für die Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle ausgeleuchtet werden, sowie eine Mulde, welche für den Transport des E-Fahrzeuges vorgesehen ist, mit Wasser gefüllt werden.

Zu der Unfallursache oder der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

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