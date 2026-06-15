Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, L190, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Duchtlinger Straße - 62-jähriger Motorradfahrer verletzt (13.06.2026)

Hilzingen, L190 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Duchtlinger Straße am Samstagmorgen verletzt worden. Eine 67-Jährige war mit einem Fiat von Hilzingen in Richtung Duchtlingen unterwegs. Auf Höhe eines Privatwegs bremste die Frau und blinkte, um anschließend nach links abzubiegen. Zeitgleich überholte ein hinter ihr fahrender 62-Jähriger mit einer BMW den abbiegenden Wagen. Infolge der Kollision kam der Biker nach links von der Straße ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

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