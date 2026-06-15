Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchte räuberische Erpressung - junge Männer bedrohen Jugendlichen mit Messer - Polizei sucht Zeugen (12.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer versuchten räuberischen Erpressung am Freitagvormittag auf der Rußbergstraße. Gegen 10.45 Uhr befand sich ein 17-Jähriger an der Bushaltestelle in der Rußbergstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen zeitgleich mehrere unbekannte junge Männer/Jugendliche, die rauchten und sich offenbar durch den zu ihnen schauenden 17-Jährigen provoziert fühlten. Daraufhin gingen die vier auf ihn zu und forderten die Herausgabe seines Mobiltelefons, das er in der Hand hielt. Um einer weiteren Konfrontation zu entgehen, versuchte der 17-Jährige zu flüchten. Im Bereich des Graf-Stauffenberg-Platzes holten ihn die unbekannten jungen Männer ein und hielten ihn fest. In der Folge zog einer der vier ein Springmesser hervor, drohte dem Jugendlichen damit und forderte erneut die Herausgabe seines Handys. Dem 17-Jährigen gelang es sich loszureißen - wobei er sich leicht an dem vorgehaltenen Messer verletzte - und erneut wegzurennen. Auf einem Fußweg im Bereich des Thiergarten blieb der Jugendliche bei einem Spaziergänger, der mit einem kleinen weißen Hund unterwegs war stehen, woraufhin die Verfolger abbrachen und sich entfernten.

Anschließend verständigte der 17-Jährige die Polizei, wobei er in Richtung Fritz-Fleck-Weg weiter ging. Dort kam es erneut zu einem Aufeinandertreffen mit den Tätern und zur Forderung nach dem Handy. Als die Angreifer bemerkten, dass der Jugendliche mit der Polizei telefonierte, flüchteten sie in Richtung Wildensteinstraße und Fritz-Fleck-Weg.

Zu den unbekannten jungen Männern/Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: etwa 17-18 Jahre alt, ungefähr 184 Zentimeter groß, Ziegenbart (Kinnbart). Er war mit einer weißen Winterjacke, einer hellblauen Hose und einer schwarzen Cap bekleidet. Er trug zudem das Springmesser bei sich.

Person 2: etwa 17-18 Jahre alt, etwas kleiner als Person 1, schlanke Statur, schwarze, kurze Locken. Er sprach gebrochen Deutsch und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pulli bekleidet. Zudem trug er eine bis zur Brust gehende silberne Halskette.

Person 3: ebenfalls etwa 17-18 Jahre alt und von schlanker Statur.

Person 4: lediglich bekannt, dass er eine Gucci-Bauchtasche bei sich trug. Er war "lediglich" dabei.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls - und dabei insbesondere den Spaziergänger mit dem weißen, kleinen Hund - und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten jungen Männer/Jugendlichen geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Kriminalkommissariat Tuttlingen zu melden.

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