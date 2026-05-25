POL-OE: Motorradunfall mit schwerverletzter Person
Finnentrop (ots)
Am 25.05.2026, gegen 13:07 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die Glingestraße in Fahrtrichtung Oberbecken. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 36-jährige belgische Staatsbürger aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. /RS
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