Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Attendorn (ots)

Am 24.05.2026, gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Finnentroper mit seinem PKW die L512 aus Fahrtrichtung Olpe in Fahrtrichtung Attendorn. In Höhe der Ortslage Attendorn-Hohenhagen kam er, aus bisher unbekannter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam anschließend im Graben zum Stehen. Dabei verletzte er sich leicht. Zur Unfallaufnahmen und späteren PKW-Bergung wurde die L512 zunächst teilweise und im späteren Verlauf kurzzeitig komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. /RS

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