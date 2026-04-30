PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - 17-Jährige schwer verletzt

Ringe (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, kam es gegen 13:35 Uhr im Bereich Kanalweg / Christian-David-Straße in Ringe (Ortsteil Neugnadenfeld) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Fahrerin eines VW Touran den Kanalweg in Richtung Zeister Straße. Im Einmündungsbereich zur Christian-David-Straße übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 17-jährige Pedelec-Fahrerin.

Die Pkw-Fahrerin nahm die Jugendliche zwar wahr, ging jedoch fälschlicherweise davon aus, dass diese abbremsen würde. Da dies nicht geschah, kam es zum Zusammenstoß.

Die 17-Jährige wurde frontal vom Fahrzeug erfasst, auf die Motorhaube sowie gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 08:20

    POL-EL: Dörpen - Schwerer Verkehrsunfall mit Kind - lebensgefährliche Verletzungen

    Dörpen (ots) - Am Mittwoch, den 29.04.2026, kam es gegen 16:05 Uhr auf der Waldstraße in Dörpen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines VW Multivan die Waldstraße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Hausnummer 2 beabsichtigte ein 8-jähriger Junge, die Fahrbahn von rechts kommend mit einem Hoverboard ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:52

    POL-EL: Werlte - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw - eine Person schwer verletzt

    Werlte (ots) - Am Dienstagmorgen, den 28.04.2026, kam es gegen 07:39 Uhr im Bereich Hogen Brink / Wehmer Straße in Werlte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 15-jähriger Radfahrer vom Hogen Brink kommend nach links in die Wehmer Straße einfahren und übersah dabei eine bevorrechtigte ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:51

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Geschäftsräume - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, dem 28.04.2026, 01:00 Uhr, und 09:30 Uhr, kam es an der Lookenstraße in Lingen zu einem Einbruch in Geschäftsräume eines Friseurs. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Objekt und entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren