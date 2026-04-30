Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Ringe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - 17-Jährige schwer verletzt
Ringe (ots)
Am Mittwoch, den 29.04.2026, kam es gegen 13:35 Uhr im Bereich Kanalweg / Christian-David-Straße in Ringe (Ortsteil Neugnadenfeld) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Fahrerin eines VW Touran den Kanalweg in Richtung Zeister Straße. Im Einmündungsbereich zur Christian-David-Straße übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 17-jährige Pedelec-Fahrerin.
Die Pkw-Fahrerin nahm die Jugendliche zwar wahr, ging jedoch fälschlicherweise davon aus, dass diese abbremsen würde. Da dies nicht geschah, kam es zum Zusammenstoß.
Die 17-Jährige wurde frontal vom Fahrzeug erfasst, auf die Motorhaube sowie gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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