Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Absturz eines Segelflugzeugs (1.Fortschreibung) - Polizei schaltet Hinweisportal frei

Kreis Olpe (ots)

Zur Ermittlung der genauen Absturzursache könnten Video- oder Fotoaufnahmen von großer Bedeutung sein. Die Polizei bittet daher Personen, welche über entsprechende Aufnahmen vom Geschehen verfügen, diese in dem Hinweisportal der Polizei NRW unter "BAB A45 Flugunfall am 23.05.2026" hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/

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