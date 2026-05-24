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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Absturz eines Segelflugzeugs (2. Fortschreibung)-Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Veränderungen an der Absturzstelle

Kreis Olpe (ots)

Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs am Samstag, 23. Mai 2026, auf die Bundesautobahn A45 bei Hünsborn, bei dem der Pilot tödlich verletzt wurde und ein weiterer Insasse schwere Verletzungen erlitt, sind im Zuge der medialen Berichterstattung verschiedene Behauptungen und Schilderungen bekannt geworden.

Demnach soll es nach dem Unfallgeschehen zu Veränderungen an der Absturzstelle gekommen sein. In diesem Zusammenhang werden in einzelnen Medienberichten und sozialen Netzwerken unter anderem Vereinsangehörige eines Segelflugvereins sowie Angehörige von Unfallbeteiligten genannt.

Die Polizei stellt hierzu klar, dass ihr entsprechende Wahrnehmungen oder konkrete Hinweise bislang nicht offiziell vorliegen. Unabhängig davon nehmen wir die öffentlich geäußerten Vorwürfe ernst und werden jedem belastbaren Hinweis nachgehen. Ziel ist es, die Geschehnisse rund um den Unfall sowie den Umgang mit der Unfallstelle lückenlos aufzuklären.

Die Ermittler bitten daher Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder über Informationen verfügen, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, etwaige Foto- oder Videoaufnahmen, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen oder der Unfallstelle stehen könnten, zur Verfügung zu stellen.

Für die Übermittlung von Bild- und Videomaterial steht das Hinweisportal der Polizei unter "BAB A45 Flugunfall am 23.05.2026" zur Verfügung..

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/

Hinweise können darüber hinaus auch bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Die Polizei wird eingehende Hinweise sorgfältig prüfen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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