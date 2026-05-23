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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall auf der K18 - Drei Schwerverletzte!

Olpe (ots)

Am heutigen Samstag (23.Mai) kam es um kurz nach 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K18 bei Oberneger. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es in einer Kurve zum Frontalzusammenstoß zweier Motorräder im Begegnungsverkehr gekommen. Auf einem der Motorräder befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision zwei Personen - ein Mann (49) und eine Frau (48) aus Bochum. Ob das Motorrad von der Frau oder dem Mann geführt wurde, ist derzeit noch unbekannt. Auf dem zweiten Motorrad saß ein 36-Jähriger aus dem Raum Dortmund. Alle drei Beteiligte wurden schwer verletzt. Der Dortmunder wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 48-Jährige und der 49-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Derzeit ist die K18 für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen vor Ort. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein VU-Team aus dem Hochsauerlandkreis angefordert. Die Dauer der Sperrung kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden - wird aber noch einige Stunden fortdauern.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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