Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: L512 nach Sperrung wieder frei - Unfallzeugen gesucht!

Olpe (ots)

Die seit den frühen Morgenstunden (Donnerstag, 21. Mai) aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen dem Kreisverkehr "Sondernerkopf" und dem Abzweig "Sondern" bestehende Sperrung der L512 (wir berichteten) ist seit 13:45 Uhr wieder aufgehoben worden. Beide Fahrtrichtungen sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung sind abgeschlossen.

Die Polizei dankt allen Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis.

Nach wie vor ist unklar, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. Für die Klärung des genauen Unfallhergangs sucht das Verkehrskommissariat daher weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 bei der Kreispolizeibehörde Olpe zu melden.

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