Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt bei Unfallaufnahme auf

Finnentrop (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer fiel am Freitagmittag (15. Mai) im Verlauf einer Unfallaufnahme in Rönkhausen auf. Der junge Mann war aus bislang ungeklärter Ursache gegen kurz nach 12 Uhr mit seinem PKW von der "Kilianstraße" (B236) abgekommen. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und einem Laternenmast. Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Der 22-Jährige wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten eine Blutprobenentnahme veranlassten und den Führerschein beschlagnahmten. An PKW, Laternenmast und Verkehrszeichen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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