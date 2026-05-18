POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall in Attendorn leicht verletzt

Olpe (ots) - Am Sonntag (17. Mai) kam es zwischen Altenkleusheim und Stachelau auf der B54 am Abzweig nach Rhonard um kurz vor 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 18-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden PKW einer 30-Jährigen zusammengestoßen. Neben den Fahrzeugführenden wurden auch eine Beifahrerin (30) und ein Beifahrer (19) durch die Kollision leicht ...

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