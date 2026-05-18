POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall in Attendorn leicht verletzt
Attendorn (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (15. Mai) um 16:55 Uhr auf der "Windhauser Straße" im Einmündungsbereich "Am Hettmecker Teich". Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Autofahrerin (85) beim Einbiegen mit einem 62-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Kradfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An PKW und Motorrad entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
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