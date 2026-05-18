POL-OE: Einbruch in Hotel
Wenden (ots)
Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (15. Mai) etwa zwischen 2:30 Uhr und 3:00 Uhr in ein Hotel in Brün eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Unter anderem wurde Bargeld aus dem Thresenbereich der Rezeption entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
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