POL-OE: Einbruch in Hotel

Attendorn (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (14. Mai) fiel einem Polizeibeamten der Wache Attendorn kurz nach 6 Uhr ein Auto mit erheblichen und scheinbar frischen Unfallspuren auf. Der Beamte war mit seinem Privatwagen auf dem Nachhauseweg vom Dienst, als ihm der beschädigte VW Tiguan auf der L539 entgegenkam. Er folgte dem Fahrzeug, welches wenig später in der "Alfred-Schnüttgen-Straße" anhielt. Als der ...

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