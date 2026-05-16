Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Olpe (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, um 15:34 Uhr ereignete sich in Olpe-Lütringhausen ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Die 38-Jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel die Straße "Haldenweg" von der "Brabeckstraße" kommend in Fahrtrichtung "Engelhardtstraße". Im Fahrzeug befanden sich außerdem noch vier Kinder im Alter von 13 Jahren bis 4 Jahren. Die Fahrzeugführerin stoppte ihr Fahrzeug zunächst auf Höhe der Einmündung "Knappenweg". Beim erneuten Anfahren, prallte das Fahrzeug, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers der Fahrzeugführerin, gegen die Hauswand eines angrenzenden Wohnhauses. Die Fahrzeugführerin, sowie drei der Kinder wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde eigenständig durch den Fahrzeughalter geborgen. Am Fahrzeug und an dem betroffenen Wohnhaus entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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