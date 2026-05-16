PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Olpe (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, um 15:34 Uhr ereignete sich in Olpe-Lütringhausen ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Die 38-Jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel die Straße "Haldenweg" von der "Brabeckstraße" kommend in Fahrtrichtung "Engelhardtstraße". Im Fahrzeug befanden sich außerdem noch vier Kinder im Alter von 13 Jahren bis 4 Jahren. Die Fahrzeugführerin stoppte ihr Fahrzeug zunächst auf Höhe der Einmündung "Knappenweg". Beim erneuten Anfahren, prallte das Fahrzeug, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers der Fahrzeugführerin, gegen die Hauswand eines angrenzenden Wohnhauses. Die Fahrzeugführerin, sowie drei der Kinder wurden leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde eigenständig durch den Fahrzeughalter geborgen. Am Fahrzeug und an dem betroffenen Wohnhaus entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 10:04

    POL-OE: Unfallbeschädigtes Auto fällt in Attendorn auf

    Attendorn (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (14. Mai) fiel einem Polizeibeamten der Wache Attendorn kurz nach 6 Uhr ein Auto mit erheblichen und scheinbar frischen Unfallspuren auf. Der Beamte war mit seinem Privatwagen auf dem Nachhauseweg vom Dienst, als ihm der beschädigte VW Tiguan auf der L539 entgegenkam. Er folgte dem Fahrzeug, welches wenig später in der "Alfred-Schnüttgen-Straße" anhielt. Als der ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:03

    POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle auf - Drogenvortest positiv

    Lennestadt (ots) - Weil das Abblendlicht seines PKW defekt war, wurde ein 48-Jähriger am späten Mittwochabend (13. Mai) gegen 23:15 Uhr auf der "Meggener Straße" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss beim Fahrzeugführer deuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:02

    POL-OE: Junge Fahrradfahrerin in Hofolpe leicht verletzt

    Kirchhundem (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (13. Mai) um 16:35 Uhr auf der "Hofolper Straße". Als sie nach links in die "Lindenstraße" abbiegen wollte, touchierte eine 14-Jährige mit ihrem Fahrrad seitlich den überholenden PKW eines 53-Jährigen. Die Jugendliche verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sich sie sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren