Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Leichtverletzte nach Unfall auf B54

Olpe (ots)

Am Sonntag (17. Mai) kam es zwischen Altenkleusheim und Stachelau auf der B54 am Abzweig nach Rhonard um kurz vor 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 18-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden PKW einer 30-Jährigen zusammengestoßen. Neben den Fahrzeugführenden wurden auch eine Beifahrerin (30) und ein Beifahrer (19) durch die Kollision leicht verletzt. Drei der Verletzten wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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