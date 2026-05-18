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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt an der L711 auf

Olpe/Kirchhundem (ots)

Am Freitagnachmittag (15. Mai) wurde der Polizei gegen 16:20 Uhr ein Auto mit auffälliger Fahrweise im Bereich Fahlenscheid gemeldet. Die Beamten konnten kurz darauf das Fahrzeug mit Fahrer im Nahbereich antreffen. Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung wurden vor Ort durch einen Atemalkoholtest untermauert. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass das Fahrzeug wegen fehlender Haftpflichtversicherung zur Entstempelung ausgeschrieben war. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme, fertigten eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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