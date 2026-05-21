Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte nach Unfall auf L512

Olpe (ots)

Am 21. Mai gegen 7.08 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L512 zwischen dem Abzweig Sondern und dem Kreisverkehr "Sonderner Kopf". Ein 29-Jähriger war mit seinem PKW in Richtung Olpe unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden LKW eines 65-Jährigen. Der LKW wurde durch die Kollision mit dem Fahrzeug nach links gedrückt und kollidierte mit einem weiteren Auto. Der 59-jährige Fahrer dieses Wagens wurde schwerverletzt durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der LKW-Fahrer wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst behandelt. Den 29-jährigen Autofahrer lieferte der Rettungsdienst ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus ein. Für Unterstützung bei der Unfallaufnahme zog die Kreispolizeibehörde Olpe ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Märkischen Kreis hinzu. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge ist die Fahrbahn im Bereich komplett gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen vor der Unfallstelle abgeleitet. Die Aufhebung der Sperrung ist derzeit noch nicht absehbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell