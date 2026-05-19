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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Olpe (ots)

Der Besitzer eines Wohnmobils hat in der Nacht zu Dienstag (19. Mai) in der "Friedrichstraße" zwei Täter auf frischer Tat erwischt. Der Geschädigte war gegen 2:20 Uhr durch verdächtige Geräusche aufmerksam geworden. Schließlich bemerkte er, dass sich zwei Männer über ein Fenster unbefugt Zutritt zu seinem Wohnmobil verschafft hatten und sich noch in dem Fahrzeug aufhielten. Als sie ihn bemerkten, kletterten die Täter aus einem Fenster und ergriffen fußläufig die Flucht in Richtung "Günsestraße", beziehungsweise Innenstadt.

Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Die erste Person wies ein südländisches Erscheinungsbild auf, war etwa 190cm groß, trug eine Kappe sowie einen hellen - eventuell weißen - Kapuzenpullover.

Der zweite Mann wurde ebenfalls mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben, jedoch kleiner als die andere Person. Er war insgesamt dunkel gekleidet.

Der Schaden an dem Wohnmobil wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich geschätzt. Beute schien den Tätern nicht in die Hände gefallen zu sein.

Im Rahmen einer Fahndung konnten kurz nach der Tat zwei Personen angetroffen werden. Ob es sich dabei tatsächlich um die Täter handelt, ist nun Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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