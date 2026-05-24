POL-OE: Rollerunfall mit schwerverletztem Jugendlichem
Finnentrop (ots)
Am 24.05.2026, gegen 17:49 Uhr, befuhren zwei 14-jährige Finnentroper auf einem eRoller die Kopernikusstraße talwärts. Aus aktuell noch unbekanntem Grund stürzten sie. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gefolgen. Der Sozius wurde leicht verletzt und konnte, nach Untersuchung, vor Ort entlassen werden. Beide trugen keinen Helm. Es entstand minimaler Sachschaden. /RS
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